Bestelauto belandt na botsing in Lelystad op de kop en raakt zwaar beschadigd

Auteur Sander Kollaard bezoekt op woensdag 13 april het Literair Café in Lelystad. Deze schrijver heeft in 2020 de prestigieuze Libris Prijs gewonnen voor zijn boek Uit het leven van een hond. In samenwerking met FlevoMeer Bibliotheek houden de Vrienden van de Bieb deze lezing.

