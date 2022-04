Bestelauto belandt op de kop na botsing Lelystad, bestuurder naar het ziekenhuis

Asad (24) mishandelt vrouw en pasgeboren baby: ‘Ik wist niet dat je geen mensen mocht slaan in Nederland’

,,Ik kom uit Somalië, ik wist helemaal niet dat je mensen niet mocht slaan. Het hoorde bij mijn opvoeding, voor mij is het heel normaal.’’ Inmiddels weet de 24-jarige Asad O. uit Woerden wel beter, vertelde hij vandaag in de Lelystadse rechtbank. ,,Ik schaam me kapot.’’

6 april