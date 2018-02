Bestuur Flevoland gevallen door interne ruzie

update en videoDe drie partijen VVD, CDA en D66 in Flevoland hebben vrijdagavond hun gedeputeerden teruggetrokken. Daarmee is het provinciebestuur van Flevoland demissionair.

Het besluit komt twee dagen nadat in Flevoland de bizarre situatie was ontstaan dat de provincie met gedeputeerde Ad Meijer (SP) een bestuurder had in wie de drie coalitiepartijen noch de andere gedeputeerden vertrouwen hadden, maar met wie ze wel verder moesten.

De motie van wantrouwen die de coalitiegenoten hadden ingediend tegen Meijer werd woensdag namelijk weggestemd. VVD, CDA en D66 (16 van de 41 zetels) kregen niet voldoende steun uit de oppositie om een meerderheid te vormen. Alleen de ChristenUnie steunde de drie partijen.

'Hoekige stijl'

Meijer lag onder vuur vanwege zijn hoekige en activistische bestuursstijl die niet bij Flevoland zou passen. Pijnlijk duidelijk werd woensdag hoe verstoord de verhoudingen binnen het college waren en dat een constructieve samenwerking niet meer mogelijk was.

Volgens de drie partijen was er geen andere mogelijkheid om uit de impasse te komen dan de gedeputeerden Jaap Lodders (VVD), Jan Nico Appelman (CDA) en Michiel Rijsberman (D66) terug te trekken.

Na het weekeinde gaat Commissaris van de Koning in gesprek met de fractievoorzitters van de Flevolandse Staten. Dat moet de eerste stap zijn op weg naar een nieuw college. Fractievoorzitter Jan de Reus van de VVD acht de kans aanwezig dat de drie partijen aangevuld met een nieuwe coalitiepartner het nieuwe college gaan vormen.

Reactie Ad Meijer

SP-gedeputeerde Ad Meijer is verrast te horen dat de coalitiegenoten wereldkundig hebben gemaakt dat zij hun gedeputeerden hebben teruggetrokken. Zelf heeft hij niets vernomen. Zijn strijdbare houding is echter onveranderd. ,,Ik kan me voorstellen dat de partijen deze stap hebben gezet om een informatieronde door de commissaris van de koning af te dwingen. Er waren ook andere opties. Ze hadden bijvoorbeeld contact met ons kunnen opnemen en dat is bij mijn weten niet gebeurd."

Dat hiermee het definitieve einde van zijn periode als Flevolands gedeputeerde in zicht is, ontkent Meijer. Hij acht het, ondanks alles wat er is gebeurd, niet uitgesloten dat hij opnieuw gedeputeerde wordt. Al kan ook hij er niet om heen dat er wel 'wat dingetjes' zijn gezegd. ,,Een coalitie moet een meerderheid in Provinciale Staten hebben. Nu zijn dus de Staten aan zet. Maar dat er sprake zou zijn van onwerkbare verhoudingen is in de praktijk onzin. In het algemeen verlopen de collegevergaderingen redelijk kalm."

Reactie CDA

Reactie Chris Schotman, fractievoorzitter van het CDA: ,,De politieke realiteit in ogenschouw nemend, zagen we geen andere mogelijkheid uit de ontstane impasse te komen dan onze gedeputeerde terug te trekken. Het moge helder zijn dat je zo'n besluit niet lichtzinnig neemt en evenmin met een goed gevoel. We hebben deze stap gezet en daardoor hebben we nu een demissionair college.''

Reactie D66

D66-fractievoorzitter Shasta Rotscheid: ,,Sinds de Statenvergadering zijn we natuurlijk continu met elkaar in gesprek geweest, en dit was nu de conclusie."

Het al geplande gesprek met de commissaris na het weekend ligt nu nog meer open dan voorzien, zegt Rotscheid. ,,Met dat we deze beslissing hebben moeten nemen ligt alles open. Dat zou kunnen zijn met een andere partij, maar ook met wisselende meerderheden, of met gedoogsteun."