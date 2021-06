Bestuurder rijdt rechtdoor en eindigt met auto in een greppel bij Tollebeek

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Minder besmettin­gen in de Achterhoek en op de Veluwe, vervelende uitschie­ters in 3 gemeenten

2 juni Het aantal coronabesmettingen in Oost-Nederland is in de afgelopen 24 uur gedaald. In de regio's IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland werden in totaal 206 nieuwe besmettingen geconstateerd, dat zijn er 25 minder dan een dag eerder.