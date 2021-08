Bestuurder slaat met auto over de kop in Lelystad en moet mee naar het politiebureau

De man uit Lelystad was in staat zelfstandig uit het voertuig te komen. Na controle op verwondingen door het ambulancepersoneel, hebben politieagenten een alcohol- en speekseltest afgenomen. Niet veel later is de automobilist door de agenten meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Of dit in relatie staat tot de alcohol- en speekseltest kan de woordvoerder van politie niet bevestigen.