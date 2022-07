Bestuurder van bestelbusje overleden bij eenzijdig ongeluk op N305 bij Zeewolde

kanodrama Fotograaf (25) aangehou­den bij berging van lichaam 5-jarig meisje in Veluwemeer

Een 25-jarige persfotograaf uit Berkel en Rodenrijs is vrijdag aan het begin van de middag aangehouden in Biddinghuizen. De man was aanwezig bij Aqua Centrum Bremerbergse Hoek om foto’s te maken rondom het kano-drama met een Duits gezin. Hij wilde volgens de politie de aanwijzingen van agenten ter plekke niet opvolgen.

