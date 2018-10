Bevallende vrouw bij Ketelbrug heeft jongetje gekregen

Op de A6 in de richting van Lelystad stond afgelopen donderdag een auto voor de ketelbrug. In die auto zat een vrouw die op het punt stond te bevallen. De ketelbrug had echter te kampen met een storing, waardoor de personenauto via de vluchtstrook terug moest rijden. Onder politiebegeleiding kon het stel de afrit bereiken, daarna zijn ze doorgegaan naar het ziekenhuis in Heerenveen. Gisteren ontving de politie het blije bericht dat het ventje is geboren.