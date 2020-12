Bewoners werkeiland Lelystad in verzet tegen komst ‘Lloret de Mar-achtige complexen’

Corona of niet: volgend voorjaar Flevoland­se route langs de tulpen

9 december Een officiële tulpenroute rijden? Dat gaat volgend jaar lukken, corona of niet, zegt voorzitter Herman Vermeer van de Tulpenroute Flevoland. Alles is er op gericht het evenement door te laten gaan, zegt hij, in aangepaste vorm of niet.