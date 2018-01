Bewoners willen fietspad op gevaarlijke Visvijverweg

Bewoners van de kilometerslange Visvijverweg in het buitengebied van Lelystad en Dronten willen dat er een vrijliggend fietspad komt. De weg is onveilig voor fietsers, vinden ze. ,,Ik breng mijn kinderen in de auto naar de bushalte.''

,,De weg is te smal om te fietsen. Als je moet uitwijken voor een auto dan kom je in de berm terecht en de berm is een bende. Stukgereden door vrachtwagens en tractors. De weg is gevaarlijk voor fietsers.''

Dat zegt Gerdien de Kuiper die aan de Lelystadse kant van de Visvijverweg woont. Noodgedwongen brengt ze haar kinderen met de auto naar de bushalte, vanwaar ze verder reizen naar school. ,,Maar ik wil ook liever niet dat ze in het donker fietsen", vult ze aan.

Steeds drukker

Met bijna 9 kilometer is de Visvijverweg een lange rechte weg door het Rivierduingebied in Lelystad en Dronten. Een weg die steeds drukker wordt, zegt Bokke Haanstra van natuur- en milieu-coöperatie Rivierduingebied. ,,Denk aan bouwverkeer van en naar Flevokust (de nieuwe containeroverslag in Lelystad-Noord). Ook wordt de weg gebruikt als sluiproute als het verkeer vast staat op de A6.'' Vorig jaar is een dorpje voor arbeidsmigranten geopend langs de weg, maar volgens Haanstra zorgt dat niet voor grote drukte.

Net als De Kuiper en andere bewoners vindt de coöperatie dat de weg niet geschikt is voor fietsers. ,,Het is levensgevaarlijk", zegt Haanstra. ,,Het is een rechte weg, er wordt behoorlijk hard gereden." 'Rivierduingebied' pleit daarom voor een vrijliggend fietspad. ,,Ook mooi voor de recreanten die het gebied komen bekijken.'' De Kuiper sluit zich bij dit pleidooi aan. ,,Op deze manier kan het niet langer."

In beeld

De coöporatie heeft de gemeente Dronten benaderd, de bewoners aan de Lelystadse kant hebben meerdere keren bij díe gemeente aan de bel getrokken. Nog altijd zonder resultaat, zegt De Kuiper. ,,De gemeente vult de gaten in de berm, verder gebeurt er niks.'' Lelystad kon dinsdagmiddag niet reageren. Een woordvoerster van Dronten laat weten dat er afgelopen najaar een verkeerstelling heeft plaatsgevonden op de Visvijverweg. ,,Die wordt dit voorjaar herhaald."