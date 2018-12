Bezwaarmakers: ‘Zwarte dag voor de dieren en de natuur in Oostvaardersplassen’

Dierbaar Flevoland, een van de bezwaarmakende organisaties, is erg teleurgesteld in de beslissing van de rechter. ,,Het is een zwarte dag voor de dieren en de natuur’’, aldus voorzitter Marius Bouscholte. ,,Ik vind het heel erg voor de dieren die nu door de kogel komen te overlijden. Het zijn grotendeels gezonde, jonge edelherten die nu moeten worden afgeschoten. Erg zonde.’’

Effecten op vogels

Bouscholte maakt zich ook grote zorgen over de gevolgen voor het gebied, nu bijna 80 procent van de edelherten er binnenkort niet meer rondloopt. Naar negatieve effecten voor vogels is wat hem betreft niet goed gekeken. ,,Het is bovendien vreemd dat er zomaar kan worden ingegrepen in een beheerplan voor een natuurgebied. Dat betekent dat er natuurbeleid zomaar kan worden gewijzigd.’’

Zeearend