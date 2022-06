Biertje drinken in Lelystad park is voorbij: politie gaat boetes uitdelen

Het werd altijd gedoogd, maar nu niet meer: de politie gaat vanaf nu controleren op alcoholgebruik in het Woldpark in Lelystad. Op drie bankjes zaten geregeld mensen een biertje te drinken, maar na meldingen van overlast mag dit dus niet meer.

Na een ‘overgangsperiode’ van een week, gaat een biertje drinken in het park behoorlijk duur worden. De boete voor het drinken van alcohol in het openbaar kost al snel 100 euro, waarschuwt wijkagent Jurion Veenstra. Op zich heeft hij best begrip voor de situaties zoals hij was.

Stilzwijgend gedoogd

,,Even lekker van de natuur en het weer genieten aan de rand van het water. Beetje los van de bewoonde wereld….’’, bericht hij op Facebook. ,,Wie heeft daar nu last van?’’ Om die reden werd het plekje stilzwijgend gedoogd om er een biertje te doen, maar nu hebben de vaste gebruikers van drie bankjes in het park toch hun eigen glazen ingegooid.

Gelijke monniken

Want er blijken toch meer mensen last van te hebben dan aanvankelijk gedacht. ,,Geluid, teveel alcohol nuttigen, rumoer, de aanblik van de mensen die daar zitten’’, somt Veenstra op. ,,Gemeente en ik hebben dan ook gemeend om deze plek gelijk te trekken met de andere plekken; alcohol nuttigen of geopend bij je hebben mag hier niet. Wees gewaarschuwd.’’