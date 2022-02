Bijzonder excuusbriefje voor bewoners Marknesse na nachtelijk terreinwagen tumult

Noordoost­pol­der smacht naar kroegen, discothe­ken en een coffeeshop (en de politiek ook)

Meer kroegen, meer discotheken en mogelijk zelfs een coffeeshop. Onder het mom van ‘meer vertier en plezier’ plant de gemeenteraad later dit jaar een avond in om over uitbreiding van de nachthoreca in Noordoospolder te discussiëren. Ondernemers zijn aan zet, maar de gemeente mag best een handje helpen, is de gedachte. ,,Vroeger was hier veel meer te doen.”

23 februari