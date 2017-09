Binnenvaart lijdt onder beschadigde brug

Wegverkeer krijgt voorrang, heeft de provincie Flevoland besloten na overleg met de gemeenten Urk en Noordoostpolder. Volgens Flevoland is het 'onveilig en onverantwoord' om de brug maandenlang buiten gebruik te stellen voor wegverkeer en hulpdiensten. Bij calamiteiten zou het dorp in de problemen komen. Naast de sluisbrug is er nog maar één alternatieve oeververbinding over de Urkervaart.

Averij

De provincie werkt aan een plan om in de toekomst grote schepen sowieso te weren uit grote sluizen die, zoals de Urkersluis, op afstand worden bediend. Schuttevaer verzet zich daartegen. De sector zou financieel zwaar getroffen worden door zo'n maatregel, zegt De Weerd. ,,Hoe moet zand voor de A6 en Lelystad Airport worden aangevoerd als grote schepen niet meer welkom zijn? Over de weg, met vrachtwagens? Is dat wat we met zijn allen willen? Ik vraag me of het zo nog wel rendabel is."