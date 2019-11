Bioloog Frans Vera over de Oostvaardersplassen: ‘Eindelijk gerechtigheid’

Staatsbosbeheer mag niet duizend edelherten in de Oostvaardersplassen afschieten, heeft de rechter gisteren besloten . Maar hoe kan dat, want in 2018 zijn diverse rechtszaken tegen afschot verloren? Bioloog Frans Vera verloor toen, maar won gisteren alsnog.

,,Ik ben natuurlijk heel blij met deze uitspraak van de bestuursrechter”, zegt bioloog Frans Vera. ,,Eindelijk gerechtigheid.” Hij was als beëdigd deskundige gisteren bij de rechtszaak aanwezig die diende tegen de provincie Flevoland. Diverse natuurorganisaties, waaronder Dierbaar Flevoland, De Faunabescherming en Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer maakten bezwaar tegen het afschieten van 1035 - veelal gezonde - edelherten in de Oostvaardersplassen.

In december 2018 verloor u juist de rechtszaken tegen de provincie, toen u ook bezwaar maakte tegen het afschot. Heeft u nu andere argumenten aangevoerd?

,,Ja, ik heb een nieuw rapport geschreven, waarin ik heb verwezen naar eerdere zaken die aan het Europese Hof dienden. Dus op grond waarvan je wel en niet beleid mag wijzigen dat is vastgesteld voor Natura2000-gebieden. Al waren er ook rapporten die ik ook in 2018 al heb aangevoerd. Ik merkte sowieso dat deze rechtsgang wel wat grondiger gebeurde dan de vorige, omdat mij maanden geleden al werd verzocht al mijn rapporten op te sturen. Het afschot toen, in 2018, had dus nooit mogen gebeuren.”

Dus dankzij uw rapport is de rechter tot een ander oordeel gekomen?

,,Ja, ik merkte tijdens de zitting dat de stukken goed zijn doorgespit door de rechter. Die heeft er overduidelijk meer de tijd voor genomen zich te verdiepen in de inhoud. Er is nu goed uitgezocht en gebleken dat je niet als provincie zomaar beleid dat Europees bepaald is naast je neer mag leggen. Er ligt al een beheerplan uit 2015, dat gebaseerd is op Natura2000, en zo gauw een gebied een Natura2000-gebied is, mag je beleid niet zomaar wijzigen.”

Maar eigenlijk zegt u dat het oordeel van de rechter in 2018 niet goed onderbouwd is geweest?

,,Dat bleek gisteren inderdaad het geval. Maar dat kwam ook doordat het toen een spoedprocedure was. Het beleid is op basis van politieke willekeur aangepast en dat mag gewoon niet. Er werd aan de provincie gevraagd of zij wel het beheerplan uit 2015 heeft uitgevoerd. Toen moesten ze toch echt zeggen dat dat niet zo was. Zij hebben gedaan alsof Natura2000 niet bestaat. De provincie kwam met een commissie, de Commissie Van Geel, die het wel even anders zou gaan doen. Maar dat mag zomaar niet. Europees beleid gaat boven nationaal beleid. Dat zei de rechter, die duidelijk maakte dat Van Geel niet ecologisch onderbouwd is.”

Maar zijn we dan weer terug bij af? Er was niet voor niets zoveel protest en oproer?

,,Ach, zoveel oproer? Ik weet zeker dat het gebied er ook zonder het afschot dat afgelopen jaar is gedaan zo had bij gestaan als nu. Er was dan met ‘vroeg-reactief beheer’ geschoten, ten behoeve van het dierenwelzijn. Dus de zwakkeren waren er dan uit geschoten. Dan had het gebied zich ook wel hersteld. Er is zoveel ‘geframed’ over de Oostvaardersplassen, dat de dieren zouden verhongeren. Er wordt naar dierenwelzijn gekeken met een blik zoals je naar huisdieren kijkt. Als ze maar dik zijn, zijn ze gezond. Maar dieren in de natuur worden mager, daar is niks mis mee. Dieren gaan dood, dat hoort nou eenmaal. Alsof een leven niet zonder lijden mag zijn. Gemiddeld is de sterfte in de Oostvaardersplassen niet boven de 30 procent geweest. Behalve in het jaar 2018 en dat cijfer werd maar steeds naar voren gebracht.”

Dus u vond en vindt: er is niks mis met het beheer in de Oostvaardersplassen?

,,Precies, het beheerplan uit 2015 was prima. Dat er geen graspriet zou staan, was echt onzin. Hoe konden anders al die dieren daar nog leven, als ze niets te eten hadden. Ik ben blij dat er nu een rechter is geweest die zich baseert op inhoud.”

Het rapport van de Commissie Van Geel en het bijbehorend beleid kan dus nu de prullenbak in?