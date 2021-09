BioRomeo in Ens opent nieuwbouw 3,5 jaar na verwoestende brand

,,De brandweer was al aan het inpakken’’, weet Krispijn van den Dries (37) nog van zaterdagavond eind februari 2018. ,,Opeens kwamen de vlammen door het dak, er was een schoorsteeneffect ontstaan. Toen was er geen houden meer aan.’’ De beide opslagschuren brandden tot de grond toe af, van de inhoud (bieten, wortels, aardappels) was niet veel meer over. ,,Dat was allemaal gekookt’’, zegt de eigenaar daarover.