Bizarre combinatie van factoren oorzaak grote stroomstoring in Flevoland

MET POLL Waarom betalen bedrijven uit deze regio miljoenen voor nieuwe sluis 100 kilometer verderop?

Ondernemers in Kampen, Urk en Lelystad wrijven zich in de handen. Morgen besluit de provincie Friesland dat het 26,5 miljoen euro voorschiet voor het verbreden van de sluis in de Afsluitdijk. Maar bedrijven moeten dat bedrag terugbetalen. Graag zelfs, reageren Bert Weever uit Kampen en Daan Balk uit Urk.

20 december