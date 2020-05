Blub, blub, daar gaat je bootje: Zeewolder sluis dag dicht na klassiek ongeval

Wie betaalt?

Later in de middag komt er daarom een hijskraan om de boot uit de sluis te tillen. Ook daarvoor moet er eerst weer een deel van het water uit de sluis gepompt worden. Of de eigenaar verantwoordelijk wordt gesteld voor de kosten van de berging, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet helemaal helder de eigenaar het touw zelf heeft vastgelegd, of dat het om een andere reden is komen vast te zitten.