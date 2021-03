Boekentafel van de buurman blijft nog wel even staan bij Lelystadse supermarkt

Run op kaarten voor proeffesti­vals Biddinghui­zen: paar duizend tickets in vloek en zucht uitver­kocht

25 februari De proeffestivals die medio maart in Biddinghuizen worden gehouden, waren in een mum van tijd uitverkocht. Op het Lowlandsterrein wordt onderzocht of het in coronatijd verantwoord is om grote evenementen te houden. De animo voor de Back to Live-festivals is groot, maar slechts 3000 mensen kunnen half maart losgaan op dance- en popmuziek.