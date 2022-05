‘Boem-boem-boem’: waarom Martin (68) met zijn gifgroene trekker bij het Oldtimer Festival in Vollenhove is

Ouderwetse Hemel­vaarts­druk­te: files rond Walibi, Batavia­stad en Sleepboot­da­gen

De coronamaatregelen zijn voorlopig voorbij, het ‘oude normaal’ lijkt terug. Op Hemelvaartsdag meldde de ANWB een drukte van belang rond trekpleisters Walibi Holland in Biddinghuizen, outletcenter Bataviastad in Lelystad en de start van de Sleepbootdagen in Zwartsluis.

26 mei