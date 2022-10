Boer Wim uit Emmeloord heeft populaire dierenweide, maar krijgt geen cent van gemeente: ‘Hij is een begrip’

Jongen (12) beroofd van zijn elektri­sche step in Lelystad

Een 12-jarige jongen uit Amsterdam is donderdagmiddag in Lelystad het slachtoffer geworden van een straatroof. De Amsterdammer is op de Ziekenhuisweg ter hoogte van het skatepark beroofd van zijn elektrische step. De step is van het merk Gyroboarder.

14 oktober