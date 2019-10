Boeren druipen af na demonstratie in Lelystad: ‘We lijken wel makke schapen’

Het boerenprotest in Lelystad begint gemoedelijk, maar wordt steeds grimmiger. Boeren blijven koppig zitten in het provinciehuis als gedeputeerde Harold Hofstra weigert de stikstofregels terug te nemen. ,,Intrekken, intrekken!’’ scandeert de volle zaal.

Met koffie en broodjes worden de boeren maandagmiddag ontvangen in het provinciehuis. ,,Toch goed geregeld’’, zegt een bezoeker tegen een kameraad. ,,Als er maar genoeg is’’, antwoordt die. Enkele tientallen mensen passen in de zaal, de rest moet buiten wachten. De bijeenkomst verloopt aanvankelijk rustig, maar als gedeputeerde Hofstra weigert om de stikstofregels in te trekken, slaat de stemming om.

Indianenverhalen

,,Wij willen naast de boeren staan’’, zegt Hofstra. En: ,,Flevoland is een provincie waar boeren mogelijk moet blijven’’. In de zaal roept iemand: ,,Maar..?’’ Inderdaad, zegt Hofstra, er is een maar. ,,We zijn wél geconfronteerd met een stikstofprobleem dat diep ingrijpt’’. En daarom zijn de stikstofregels nodig, zegt hij. ,,We trekken geen vergunningen in, ik blijf met jullie in gesprek’’. Ook heeft hij het over indianenverhalen die de ronde doen. ,,Laat u de kop niet gek maken’’.

Volledig scherm Tientallen tractoren stonden voor het provinciehuis in Lelystad. © Foto Freddy Schinkel

Daar wil hij het bij laten, maar de zaal laat hem niet gaan. Steeds luider klinkt de roep om het intrekken van de beleidsregels. ,,Wees een vent!’’ roept een boze boer. ,,Ik neem mijn verantwoordelijkheid, ik ben een vent’’, antwoord Hofstra. De boeren weigeren de zaal te verlaten en de vraag- en antwoordsessie met de gedeputeerde gaat een tijdje door. Als hij zich heeft teruggetrokken in zijn werkkamer, blijven de boeren zitten.

Volledig scherm © Foto Freddy Schinkel

Dan neemt Thierry Baudet plotseling het woord, hij is op het provinciehuis met de Flevolandse Forum voor Democratie-fractievoorzitter Gert-Jan Ransijn. ,,Er is geen enkele reden om de beleidsregels níet in te trekken’’, gooit de landelijke FvD-voorman olie op het vuur. Gejoel, applaus. De zaal krijgt in de gaten dat elders in het land provincies de regels intrekken of schorsen. De boeren blijven zitten.

Quote Het voelt alsof we makke schapen zijn Een boer bij het verlaten van de actiebijeenkomst in Lelystad

Arnold Michielsen, woordvoerder van LTO Noord, stuurt een appje naar Hofstra die enkele verdiepingen hoger zit: kan hij de rest van Gedeputeerde Staten niet overhalen dan maar te schorsen? Hij krijgt geen antwoord. Omstreeks kwart voor drie, bijna drie uur na aanvang, meldt Michielsen dat de LTO woensdag met GS om de tafel gaat en een ultieme poging zal ondernemen om iets te doen aan het kersverse stikstof-beleid. Hij heeft het over een ‘ultimatum’, de afspraak stond voor de demonstratie al gepland trouwens. En het vriendelijke verzoek aan de boeren om naar huis te gaan. ,,We zijn hier te gast’’.