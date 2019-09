Boeren en boerinnen uit de kleren: ‘Ode aan de voedselmakers’

Wat ooit begon als een sexy kalender om te laten zien dat plattelandsvrouwen ook mooi zijn is inmiddels uitgegroeid tot veel meer dan dat. De makers noemen het een ‘ode aan de voedselmakers'. Sexy zijn de jaarlijkse boeren- en boerinnenkalenders, die deze week uitkomen, overigens nog steeds. Want tsjah, daar trek je toch de meeste aandacht mee.

,,Boerinnen staan niet alleen maar met laarzen en stront aan hun overall in de schuur. Wij wilden laten zien dat plattelandsvrouwen ook mooi zijn.’’

Ondergewaardeerd

,,Zo zijn we ooit begonnen’’, legt Vesta Kauffman van het Deventerse Claim Your Aim - het bedrijf achter de Boeren en Boerinnen Kalender- uit. ,,In der loop der jaren is het uitgegroeid tot zoveel meer, door alle contacten die wij hebben met boerinnen en boerderijen. Onze agrarische sector is enorm ondergewaardeerd. De kalender is steeds meer gegroeid tot een platform om boeren en boerinnen een stem te geven.’’

Sexy kalenders

De makers van de kalender staan achter alle boeren in Nederland. Morgen staat een boerenprotest in Den Haag gepland. ,,Wij zijn ons er heel goed van bewust dat we met sexy kalenders het verschil niet gaan maken, maar proberen te verbinden en promoten de Nederlandse boeren overal waar we de kans krijgen”, vertelt initiatiefnemer Stef Bloo. Zo is er op de kalenders onder meer ruimte gemaakt voor een positieve belichting van de agrarische sector en worden er met een cameraploeg bezoekjes aan boerderijen gebracht om de boer zijn eigen verhaal te laten vertellen.

Oudste man

Uit deze regio staan Berthilde Kragt uit 't Loo en Mike Piek uit Swifterbant in de kalender. Een van de meest opvallende boeren uit de kalender is Peter Kragt uit Muggenbeet. Met zijn 51 jaar is hij veruit de oudste man in de kalender.

Peter, met alle respect.. je bent geen broekie meer. Veel van de jongens op de kalender wel. Wat deed jou besluiten toch mee te doen?

,,Ik was vrijwilliger op de Country Fair in de achterhoek, daar werd ik gevraagd. Veel dames kopen die kalender maar vonden de jongens zo jong. Kunnen er geen oudere mannen in komen? Zo begon het eigenlijk.’’

Waarom heb je ja gezegd?

,,Ik vond het wel leuk. Ik vond het een goed idee om de agrarische sector te promoten, de boeren krijgen behoorlijk wat kritiek over zich heen de laatste tijd.’’

Wat merk jij er zelf van?

,,Ik ben zelf eigenlijk geen boer, maar werk al wel bijna dertig jaar in de agrarische sector. Wat er gebeurt gaat me aan het hart. Ik wil graag wat bewustzijn creëren bij mensen. Ik ben geen voorstander van hele fanatieke acties, maar wel van respect en bemiddeling en naar elkaar luisteren.’’

Wat vond je vrouw er eigenlijk van dat je hieraan meedoet?

,,Leuk. Zolang ik wel mijn kleren aan zou houden.’’

Het viel mij al op dat je volledig gekleed bent. In tegenstelling tot veel andere boeren in de kalender...

,,Achteraf gezien had het wel wat uitdagender gemogen. Maar ik beschik niet meer over een six-pack. En ik ben er ook niet voor gaan trainen, absoluut niet.’’

De kalender komt bijna uit, spannend?

,,Best wel, maar af en toe uit je comfortzone gaan is niet verkeerd.’’

Dan rest er nog maar een vraag, wat vond jouw vrouw van de foto's?