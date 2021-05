Boetes voor feestvierende jongeren in het Kuinderbos

Celeste (27) uit Dronten moet wéér onder het mes: ‘Ik hoop dat de mensen mij dit nog een keer gunnen’

26 mei Ze had aan de beterende hand willen zijn, maar Celeste van Veenen ligt nog steeds dag en nacht in bed, na een ingrijpende operatie in het buitenland. De Drontense (27) moet zo snel mogelijk opnieuw geopereerd worden, maar zo simpel is dat nog niet. Het geld dat ze grotendeels zelf inzamelde is zo goed als op, en kracht en energie om dat nog een keer te doen, heeft ze niet.