Boswachter Harco is motorcrossers in Kuinderbos spuugzat: ‘Ga je energie ergens anders botvieren’

poll Belangrij­ke dag voor gigantisch datacenter in Zeewolde: dit zijn de drie scenario's

Of Meta/Facebook een voet aan de grond krijgt in het polderlandschap bij Zeewolde? De Amerikaanse datagigant kan een grote stap in die richting zetten als de gemeenteraad vanavond het licht op groen zet. Maar de kans bestaat dat een meerderheid daarvoor terugdeinst. Hoe gaat dit verder?

16 december