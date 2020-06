Boswachter is feestende jeugd in kijkhut Oostvaardersplassen spuugzat (en hij is niet de enige)

Nieuwe eigenaar voor De Golfslag in Emmeloord na vertraging door brand

18:30 Het voormalige verzorgingshuis De Golfslag in Emmeloord heeft een nieuwe eigenaar. Het verpauperde flatgebouw vlakbij het centrum staat al sinds 2015 leeg. De koop door de Zwolse projectontwikkelaar Accretio Aedificium was maandenlang onzeker na de brand eind vorig jaar. Alles is nu echter rond en twee Zwolse ondernemers willen het pand nieuw leven inblazen.