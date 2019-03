Boswachter moedeloos: Kuinderbos stortplaats voor drugsafval

Deze en vorige week werden er opnieuw blauwe plastic zakken met afval van wietplantages gevonden in het bosgebied. Eerder al werden er lege vaten en jerrycans aangetroffen, vermoedelijk gebruikt bij het produceren van synthetische drugs. Toen werd door passanten in het bos een witte bestelbus gezien in de buurt van de vindplaats.

Harco Bergman houdt de wereld voortdurend op de hoogte van het gevonden drugsafval met zijn Tweets, vaak vergezeld van een foto. Hij hoopt dat mensen die in het Kuinderbos verblijven zo alert zijn op verdachten situaties of voertuigen. Hij zegt geen idee te hebben waarom het Kuinderbos zo gewild is als stortplaats. ,,Ik zou het niet weten’’, antwoordt hij op de vraag of de nabijheid van de A6 – met de mogelijkheid het bos snel te kunnen bereiken om vervolgens net zo snel weer te verdwijnen – een reden is.

Frustrerend

,,Weet je wat zo frustrerend is? Het opruimen van de rotzooi waar een ander klauwen vol geld aan verdient’’, zegt Bergman. ,,Wij ruimen het op en storten het in onze containers maar het legen daarvan kost geld. Die centen steek ik veel liever in bosonderhoud en educatie.’’ Bergman en zijn collega’s vinden van alles tussen de bomen en struiken in het Kuinderbos. ,,Resten van wietplanten, potgrond, zeil, ventilatoren en zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat maakt mij echt niet blij.’’

Cijfers van de politie geven aan dat in de provincies Brabant en Limburg de meeste meldingen zijn van drugsafval. Daar is ook vaak sprake van grondstoffen die worden gebruikt voor het maken van xtc en speed, zoals aceton en zwavelzuur. ,,Dan is er vaak sprake van lekkage met een aantasting van de natuur als gevolg’’, weet boswachter Bergman, ,,en moet je de grond ook nog afgraven.’’

Hij zegt dat ‘dergelijke troep’ nog niet is aangetroffen in het Kuinderbos. ,,Wel begin dit jaar wat lege vaten, maar die konden we zelf nog opruimen. Als je die andere troep in je bos hebt moet het weghalen worden gedaan door daarin gespecialiseerde mensen. Dan heb je het over een prijskaartje van vele duizenden, zo niet tienduizenden euro’s. Gelukkig is ons dat nog bespaard gebleven.’’

Verschuiving

De Cluster Synthetische Drugs Intel & Expertise van de landelijke politie meldt in een deze maand verschenen rapportage over productie-, opslag- en dumplocaties, dat het dumpen van Brabant en Limburg verschuift naar het midden en noorden van het land, maar ook toeneemt.

In 2017 waren er ruim tweehonderd lozingen van chemisch drugsafval, vorig jaar bijna driehonderd, een stijging van 42 procent. Ondanks alle inspanningen om de productie van synthetische drugs in Brabant tegen te gaan, steeg ook daar het aantal dumpingen van drugsafval met eenderde. Het aantal lozingen van chemisch afval van xtc-pillen in de rest van Nederland groeide nog veel harder, zo staat in het rapport.