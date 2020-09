Botsing in Zeewolde zorgt voor overlast verkeer; twee mensen gewond

Inwoners van Noordoost­pol­der krijgen toch hun gratis frietje: ‘Zo blij dat er weer iets kan’

10 september In de polder is na een periode van veel thuiszitten massale belangstelling om er weer op uit te trekken en geheel coronaproof iets te doen. Afgelopen weekend deden duizenden mensen in Marknesse mee aan een online bingo, dorpsbarbecue en autopuzzeltocht van de feestcommissie. Komend weekend is er de ‘Polder Experience’. ,,Het was een uitdaging om het te organiseren, maar we zijn zo blij dat er weer iets kan.”