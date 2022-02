Bouw Adviesteam Flevoland krijgt nieuwe naam: ‘Onze boodschap komt zo nog beter over’

Zeer zeldzaam: wilde otter in Lelystad overleden aan vogelgriep

Een wilde otter die in Natuurpark Lelystad werd gevonden en snel daarna overleed, was besmet met vogelgriep. Dat blijkt uit onderzoek, laat Het Flevo-landschap weten. Volgens de natuurorganisatie is dat zeer zeldzaam: het is pas het derde zoogdier dat tijdens de huidige vogelgriepuitbraak aan het virus is overleden en de eerste in Flevoland.

