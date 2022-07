Bouw omvangrijk dierenwelzijncentrum Lelystad gestart: van snuitgolfbaan tot kattencafé

Initiatiefnemer en eigenaar is Prins Petfoods, een familiebedrijf uit Veenendaal. ,,We gaan hiermee dus uitbreiden, ja”, vertelt Mariska van Gelder, experience director bij Prins over het miljoenenproject. ,,Wij investeren al jaren in educatie over en welzijn van (huis)dieren. Om ons aanbod uit te breiden hebben we in 2019 de Martin Gaus Academie overgenomen en een jaar later het dierenasiel daarnaast. Dat is inmiddels gesloopt.” De nieuwbouw komt op de locatie van het Martin Gaus Dierenhotel aan de Bronsweg in Lelystad.