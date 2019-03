Bouwkeet valt op Ketelbrug van vrachtwagen: nog uren verkeershinder op A6 tussen Emmeloord en Lelystad

video Dwangsom dreigt voor ‘pre­fab-bou­wer’ Slokker Innovate uit Zeewolde

8:40 Het in opspraak geraakte bouwbedrijf Slokker Innovate uit Zeewolde hangt een dwangsom boven het hoofd. De fabrikant van kant-en-klare woningen hield zich niet aan de bouwvergunning bij de realisatie van een woningproject op het Enka-terrein in Ede. Dat bevestigt Omgevingsdienst De Vallei, de toezichthouder voor bouwvergunningen in Ede.