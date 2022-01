Boze Paul (40) uit Kraggenburg stalkt ‘vreemdgaande’ ex vijf maanden lang tijdens vechtscheiding

Maandag verscheen De la V. voor de politierechter in Lelystad. Hij bekende de fout in te zijn gegaan tussen 3 mei en 26 september 2020. ,,Sommige dingen hadden niet moeten gebeuren. Maar toen ik erachter kwam dat ze weer vreemd was gegaan en dit keer van me wilde scheiden, werd ik kwaad. Dit was allemaal een boze reactie daarop’’, legde hij in de zittingszaal uit.