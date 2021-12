Nieuw logo én nieuwe voorzitter luiden toekomst Uit-jeTent festival in

In 2020 werd het Uit-jeTent festival in verband met corona afgelast. Dit jaar kon het festival wel doorgang vinden, maar dan in afgeslankte vorm. Nieuw was de introductie van de KarTent, een kartonnen recyclebare tent die bij de reservering gekocht kon worden. Achter de schermen is er niet stilgezeten en wordt er gewerkt aan vernieuwing van het festival. In Fennita Hilberink is er dus een nieuwe voorzitter gevonden. Zij heeft zich jarenlang ingezet voor het Pieperfestival en zegt uit te kijken naar deze nieuwe uitdaging. Verder is Renne Streekproducten de nieuwe hoofdsponsor.