Opvang van vechthonden in Tollebeek krabbelt weer beetje op: ‘We halen pas opgelucht adem als alles achter de rug is’

Voor dertien van de zestien honden, rassen van het type ‘vechthond’, hebben ze een nieuwe baas gevonden. Achterstallige huur is grotendeels betaald dankzij giften en donaties. De procedure om Van Minderhout en haar partner uit huis te zetten, is in de wacht gezet. En naast hun particuliere opvang komt een stichting die in de toekomst voor een stabiele financiële basis moet zorgen. ,,Om te voorkomen dat het weer zo mis kan gaan. Want dat willen we nooit meer.’’