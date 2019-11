Brand bij medicinale cannabisteler in Emmeloord

Celstraf­fen geëist voor tweetal na steekpar­tij om meisje in Emmeloord

15:45 Een meisje was de oorzaak van een heftige knokpartij op 7 maart aan de Zwartezeestraat in Emmeloord. Daarbij zou de 19-jarige B.A. uit Luttelgeest zijn rivaal hebben neergestoken op klaarlichte dag. En zijn vriend H.A. (22) uit Emmeloord hielp hem daarbij, zegt de officier van justitie. Die eiste woensdag in de Lelystadse rechtbank celstraffen van vier en anderhalf jaar tegen de twee.