Brand in woning Emmeloord, bewoonster komt met schrik vrij

5 juni „Het valt gelukkig nog mee. Bij mij drie en hier moet ik er acht vervangen”, roept Arie den Blanken vanaf het dak van zijn buurman. Bij menig huis in de Emmeloordse wijk De Erven vlogen pannen van het dak toen dinsdagavond een windhoos door de wijk trok. De ochtend erna is het een drukte van belang op de daken in de buurt. Iedereen is druk in de weer om de schade op te nemen of te herstellen.