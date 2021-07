Brandstichter Urk (21) werd op straat gezet door eigen moeder: lagere straf door zware omstandigheden

Urk was in rep en roer bij het ingaan van de eerste avondklok in januari. Er braken rellen uit en de GGD-teststraat op het Havenplein werd in brand gestoken. De 21-jarige Fokke V. en zijn 16-jarige neef uit Emmeloord werden na enkele weken aangehouden als verdachten. Zij kwamen in het vizier door rechercheonderzoek en tips na een uitzending van Opsporing Verzocht.