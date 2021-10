Brandweer bezoekt gedetineerden Lelystad vanwege vlam in de pan

Wat een lekkere maaltijd had moeten worden, eindigde dinsdagavond met een bezoekje van de brandweer aan de gevangenis in Lelystad.

Het brandalarm ging rond 18.00 uur af in de Penitentiaire Inrichting (PI) Lelystad. Een gedetineerde was in zijn zespersoonscel aan het koken toen de vlam in de pan sloeg.

Kort daarna waren meerdere blusvoertuigen en ambulances ter plaatse. Volgens een woordvoerster van de gevangenis was het vuur gauw gedoofd en raakte niemand gewond.

Brandweeradvies

Vlam in de pan ontstaat wanneer hete olie of boter overkookt en met de vlam onder de pan in contact komt. Wanneer dit gebeurt, is het belangrijk om te weten wat te doen en vooral wat níét te doen. De brandweer weet raad en adviseert.

Om maar met het laatste te beginnen: ga niet aan de wandel met de brandende pan. Wanneer de pan wordt verplaatst, kan er vloeistof over de rand klotsen en lelijke brandwonden veroorzaken.

Blussen met water is volgens de brandweer minstens net zo gevaarlijk: omdat de vloeistof bij contact met hete olie direct kookt, ontstaat een enorme stoomwolk. Deze wolk verspreidt fijne oliedeeltjes in de lucht en is uiterst brandbaar.

Gebruik geen blusdeken bij een vlam in de pan. Uit onderzoek blijkt dat sommige typen blusdekens ongeschikt zijn om olie- en vetbranden mee te doven. Een ongeschikte deken vat bij het afdekken van de pan zelfs vlam.

Hoe een vlam in de pan wél veilig te doven? Draai de warmtebron uit en dek de pan af, want zonder zuurstof geen vuur. Gebruik een deksel, bakplaat of stevig dienblad als schild en zet eerst de onderzijde van de panrand. Duw de vlammen met het afdekmiddel terug. Daarna is het belangrijk om te wachten tot de pan volledig is afgekoeld, zodat de toestroom van zuurstof geen nieuwe vlammen kan ontsteken.