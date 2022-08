Brandweer Flevoland heeft handen vol aan natuurbrandjes: ‘Het is nu allemaal zo gortdroog’

Op meerdere plekken was het gisteren raak. In Lelystad moest de brandweer in actie komen voor een akker- en een bermbrand. In Zeewolde stond een stukje bos in de brand. ,,Zowel in Lelystad en Zeewolde hebben ze ‘m snel onder controle kunnen krijgen. We waren goed op onze taak voorbereid’’, verklaart woordvoerder Veenstra.