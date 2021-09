Brandweer looft Emma (17) nadat ze eigenhandig brand blust op zolderkamer op Urk

Emma uit Urk komt ruim twee weken geleden thuis na een dagje school. Ze gaat zich opfrissen en heeft net de kraan van de douche dichtgedraaid als haar 6-jarige broertje ineens in paniek naar haar toe komt. ,,Op zijn slaapkamer op zolder was brand ontstaan. Hij had gespeeld met een aansteker en opeens was er een grote vlam bij zijn matras. Ik had niet veel tijd om boos te worden. Ik was verder alleen thuis en deed snel een shirt aan. Ik moest iets doen”, vertelt ze.