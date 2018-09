Brandweer Urk rukt uit voor autobrand op eigen parkeerplaats

Het voertuig stond geparkeerd voor een oefening, die pas later zou plaatsvinden. Mogelijk is de auto door onbekende vandalen in brand gestoken. Volgens woordvoerder Geertjan Veenstra van de Veiligheidsregio Flevoland wordt nog uitgezocht wat er precies is gebeurd. ,,Het ging in elk geval niet om een oefening.'' Ook gaat Veenstra er niet vanuit dat de brandweermannen zelf met vuur hebben gespeeld. ,,In dat geval was er geen melding binnengekomen bij de meldkamer.'' Dan hadden de spuitgasten het zelf wel opgelost, weet hij.