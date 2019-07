Brandweer was met 70 man urenlang in touw voor brand in appelloods Marknesse

videoDe zeer grote brand die dinsdagavond rond 18.00 uur ontstond in een loods van Apple Industries in Marknesse, heeft de brandweer beziggehouden tot woensdagochtend 07.00 uur. ,,Wij zijn met zeventig mensen ter plaatse geweest.’’

De loods waarin de brand ontstond, werd al snel door de brandweer als verloren beschouwd. Woordvoerder Geertjan Veenstra van Veiligheidsregio Flevoland: ,,Wij schaalden de brand meteen op naar ‘zeer grote brand’ om voldoende water en mensen op locatie te krijgen om het aanpalende woonhuis te beschermen en de brand onder controle te krijgen.’’

Zeventig brandweermensen

Het sein ‘brand meester’ kwam dinsdagavond, maar toch is de brandweer tot woensdagochtend 07.00 uur bezig geweest met blussen. ,,De brand was onder controle, maar er waren moeilijk bereikbare brandhaarden die we met behulp van een kraan hebben moeten blussen.’’

Volledig scherm De compleet uitgebrande loods van Apple Industries in Marknesse © Hanne Koops

De brandweer rukte uit met korpsen uit Emmeloord, Marknesse, Nagele, Urk en Vollenhove. Veenstra: ,,Dat zijn dus al minstens dertig mensen. Rond 01.00 uur kwamen er verse manschappen. Met ondersteunend materieel, zijn er minstens zeventig brandweerlieden bezig geweest met de brand. Dan laat ik politiemensen en personeel van het waterschap dat bezig is geweest met de brand, buiten beschouwing.’’

Asbest

De dikke, zwarte rookwolken waren dinsdagavond te zien in de verre omgeving, van Marknesse tot Kampen, Bant, Emmeloord en Zwolle aan toe. Rook die werd veroorzaakt door opgeslagen pallets in de loods. De brandweer riep daarom mensen op om deuren en ramen te sluiten.

Even was er vrees voor het vrijkomen van asbest. In Blokzijl en Vollenhove kwamen rond 20.00 uur zwarte deeltjes uit de lucht vallen. Op het terrein zelf, werden linten gespannen waarop wordt gewaarschuwd voor asbestwerkzaamheden.

Veenstra: ,,Er bleek in een bijgebouwtje een beetje asbest te zitten, maar dat is niet op de openbare weg terecht gekomen. Dat hebben metingen bevestigd. Onze adviseur Gevaarlijke Stoffen heeft daarnaast vastgesteld dat de brandresten die buiten het bedrijfsterrein zijn neergekomen, onschuldig materiaal betreft en geen asbest.’’

Oorzaak

Over de oorzaak van de brand was woensdagochtend om 10.00 uur nog niets bekend. ,,Van brandstichting lijkt echter geen sprake’’, aldus de woordvoerder.