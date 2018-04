Britt Dekker moet jeugd naar manege halen

Paardencentrum Dronten aan de Wisentweg maakt er een driedaags evenement van. De veiling is op zaterdag, maar de paarden worden op donderdag gekeurd. Vrijdag is een showavond met onder meer Britt Dekker. ,,In de paardenwereld is zij een heel bekende verschijning'', vertelt Coen van Zanten, voorzitter van de veilingcommissie.

Veel mensen kennen haar juist van de realityreeks Echte Meisjes in de Jungle, in 2016 op tv. ,,Voor de paardenwereld is ze iemand die geregeld filmpjes op YouTube zet. Vlogs, ja. Ze komt naar Dronten met Esra de Ruiter, ook van PaardenpraatTV. Vorig jaar hadden we Adelinde Cornelissen. Als organisatie wil je toch eens wat anders, we denken met Britt en Esra een jong publiek te trekken. De reacties zijn positief, moet ik zeggen. Als ik zie hoeveel kaarten zijn verkocht, dan zou het wel eens volle bak kunnen zijn. Daar doen we het natuurlijk voor. Ze geven een clinic, ze rijdt zelf paard, op Z-niveau. En er is een meet & greet.''

Masterspringen

Is er die avond nog meer te doen? ,,Jazeker'', zegt Van Zanten. Voltigeruiters die een demonstratie geven bijvoorbeeld. ,,En we hebben masterspringen. Acht springpaarden gaan de strijd met elkaar aan en kijken wie er overblijft. Elke ruiter die in de ring komt, moet een hindernis ophogen, het parcours wordt dus steeds hoger. En laat ik het rassendefilé niet vergeten. Vijftien soorten komen voorbij, van shetlanders tot haflingers, een Fries paard en een springpaard van de KWPN.''

