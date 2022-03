‘Broodje kaas’ van een kilo, dat is inderdaad foute boel

UPDATE + VIDEO Onrust bij ‘polenhotel’ Bant: man (39) aangehou­den, vuurwapen gevonden

De politie is vanmiddag massaal uitgerukt naar Hotel Noordoostpolder in Bant. In het pand, dat onderdak biedt aan arbeidsmigranten, zou een persoon met een vuurwapen zijn gezien. Een 39-jarige man is aangehouden. Buiten is een vuurwapen gevonden, meldt de politie.

27 februari