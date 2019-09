‘Brussel’ akkoord met plan Lelystad Airport, welke hobbels blijven er over?

video Stichting wil Flevoland­se konikpaar­den in Spanje redden: ‘Dit is dierenmis­han­de­ling’

13:49 Stichting Paard in Nood Spanje wil de Flevolandse konikpaarden in Noord-Spanje redden. Volgens voorzitter Laura Hoitsema zijn de dieren zwak en hebben zij hulp nodig. ,,De situatie is schandalig. Het is dierenmishandeling. Deze paarden moeten daar weg. En wel nu.” Hoitsema sluit een gang naar de rechter niet uit.