Buren redden vrouw en kinderen uit brandende woning in Emmeloord

Het vuur ontstond 's ochtends om 8.30 uur in de woonkamer van het huis. Een van de twee kinderen maakte de moeder wakker, maar het drietal kon door de rook al niet meer naar beneden. De buren werden wakker van het geschreeuw en schoten te hulp. Met behulp van een kliko en een ladder werden eerst de twee kinderen en later ook hun moeder uit hun benarde positie bevrijd. Vlak hierna kwamen de hulpdiensten ter plekke. De drie bewoners zijn vanwege het inademen van rook door ambulancepersoneel behandeld.

Politie onderzoekt brandstichting

De brand kon door de brandweer snel worden geblust en bleef de schade beperkt tot de woonkamer. Wel is er in het hele huis veel rook en roetschade. Tijdens het blussen heeft de brandweer ook twee katten kunnen redden. Toen de brandweer arriveerde was er sprake van veel rookontwikkeling in de woning. De politie onderzoekt wat de oorzaak is. Brandstichting is daarbij een serieuze optie. Volgens een agent ter plekke zou er door een van de kinderen met vuur zijn gespeeld.