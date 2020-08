Burgemeester over verzwegen nevenfunctie SGP-wethouder na drugstransport: ‘Dit is slecht voor Urk’

Gebakkelei over Zonnewoud van Staatsbos­be­heer in Zeewolde

20 augustus Rond een zonnepark annex attractiepark van Staatsbosbeheer aan de Groenewoudseweg in Zeewolde is een hoop heisa ontstaan. Raadslid Erik van de Beld (ChristenUnie) in Zeewolde heeft ‘niet zorgvuldig’ opgetreden bij de besluitvorming over het Zonnewoud met 28.000 zonnepanelen. Die conclusie trekt burgemeester Gerrit Jan Gorter na een integriteitsonderzoek.