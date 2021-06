Burgemeester Urk hoopt na de zomer weer aan de slag te gaan: ‘Herstellen van corona en longontsteking kost tijd’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Weer minder nieuwe besmettin­gen: heel Oost-Nederland ‘grijs’, opvallende daling in Putten

16:38 Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is vandaag opnieuw gedaald. In vijftien gemeenten werden er zelfs helemaal geen nieuwe positieve tests geconstateerd. Die goede trend is ook duidelijk zichtbaar op de coronakaart. Deze hele regio kleurt vandaag grijs en dat is de beste kleur die je als gemeente kunt hebben. Zelfs Putten, dat de afgelopen dagen vaak de negatieve uitschieter was, sluit zich aan in die rij.