Burgemeester Urk in de rats tijdens brand vlakbij zijn eigen huis: kinderen niet wakker te krijgen

Te warm voor ijspret in Biddinghui­zen: ‘Dit had een feestje moeten worden’

14:16 Dag en nacht werkten de ijsmeesters afgelopen weken aan de ijsbaan Flevonice in Biddinghuizen. Het harde werk mocht niet baten. Hoge temperaturen, regen en wind gooiden roet in het eten, waardoor de geplande opening zaterdag niet door kon gaan. ,,Dit had een feestje moeten worden, heel zuur”, baalt eigenaar Maarten van der Ven.