Burgemeester Urk langer uit de running door ziekte, Ineke Bakker keert terug als waarnemer

Deze 14 acts komen ook op festival Down The Rabbit Hole in Biddinghui­zen eind deze zomer

8 juni Het festival Down The Rabbit Hole (DTRH) heeft opnieuw een lijst artiesten aangekondigd voor de editie van 2021. Onder anderen de Jeugd van Tegenwoordig, Eefje de Visser en Selah Sue zullen eind augustus hun opwachting maken op het Lowlandsterrein in Biddinghuizen.