Burgemeester van Urk doet oproep aan burgers na stijging besmettingen: onderschat het virus niet

Geen Sinter­klaas­huis, wel een memoryspel en een online bingo in Kampen

6 november Sinterklaas is in aantocht, zelfs in coronatijd. Omdat ’ie nou eenmaal in de risicogroep valt, zal de Spaanse goedheiligman niet overal z’n opwachting kunnen maken. Maar via een scherm kunnen de brave kinderen toch contact maken met de Sint. De drijvende krachten achter het Kamper Sinterklaashuis laten zich namelijk niet tegenhouden, aldus Debby Klooster van dat huis.